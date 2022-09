Dia Mundial da Fisioterapia assinalado na Figueira

A propósito doDia Mundial da Fisioterapia, o grupo de Fisioterapeutas do Serviço de Medicina Física e Reabilitação promoveu duas classes de exercício terapêutico com foco na osteoartrose.

O Dia Mundial do Fisioterapeuta acontece todos os anos no dia 8 de Setembro. Em 2022, o tema é a osteoartrose. Segundo fonte hospitalar, “Este é um dia de sensibilização para o contributo do fisioterapeuta para a saúde e para a autonomia do ser humano e um dia de divulgação da profissão. É também uma homenagem a todos os fisioterapeutas do mundo que, diariamente, ajudam as pessoas a superar problemas musculares e esqueléticos, assim como a recuperar de doenças. O fisioterapeuta é um profissional que desenvolve a capacidade física da pessoa, ajudando-a a mover-se e a viver melhor”.

O Dia Mundial da Fisioterapia foi instituído pela Word Physioterap e engloba mais de 250 mil fisioterapeutas no mundo. A data celebra-se desde 1996.