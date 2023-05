Dia do Ginásio no próximo sábado

O dia 3 de Junho vai assinalar o tradicional Dia do Ginásio, que conta com uma manhã cheia de actividades, disponibilizando qualquer uma das doze modalidades do Clube, que decorrerá no Pavilhão Galamba Marques, no Centro Náutico da Fontela e na Piscina entre as 9h30 e as 12 horas.

Pelas 12h30, os Jardins do Palácio Sotto-Mayor vão ceder o espaço para uma breve e informal sessão de evocação aos 128 anos do Ginásio, onde serão atribuídas lembranças aos Campeões Nacionais da época 2021/2022. Esta sessão será seguida de um almoço e convívio.