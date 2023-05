A partir do dia de 1 de Junho, o Centro de Artes e Espectáculos vai apresentar a exposição “A Caminho da Paz” – mostra colectiva de três ucranianos residentes na Figueira da Foz, Antonina Leshchenko, Natali Zagory e Ruslan Belyan – dinamizada no âmbito do Dia do Refugiado, que se comemora no dia 20 de Junho.

Esta mostra estará patente na Sala Zé Penicheiro até dia 2 de Julho, com entrada gratuita.