Detidos dois homens suspeitos de tráfico de droga na Figueira da Foz

A PSP deteve dois homens suspeitos de tráfico de droga na Figueira da Foz, tendo sido apreendidas mais de mil doses individuais, foi hoje anunciado.

Os dois suspeitos, com 45 e 51 anos de idade, foram detidos na quinta-feira no âmbito uma investigação da PSP da Figueira da Foz no combate ao tráfico de estupefacientes no concelho, afirmou o Comando Distrital de Coimbra, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Os dois homens foram interceptados “em flagrante delito”, tendo na sua posse 605 doses individuais de heroína, 415 doses individuais de cocaína e 80 de haxixe.

Para além disso, foram também apreendidos 739 euros em numerário, três telemóveis e uma viatura, referiu a PSP.

De acordo com a PSP, “apurou-se que os detidos promoviam a sua actividade criminal em toda a área urbana da cidade”.

Os dois suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório no sábado, estando sujeitos a três apresentações semanais na esquadra da sua residência.