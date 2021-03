No passado sábado à noite, cerca das 23 horas, um homem de 30 anos foi detido por injúrias a um agente da PSP local.

“Fomos chamados para uma ocorrência de desavenças no interior de um prédio na Rua Visconde Sousa Prego, na Figueira da Foz, e deslocamo-nos ao local com o propósito de as sanar. Enquanto nos inteirávamos do ocorrido, o suspeito recusou identificar-se e tentou agredir os agentes, dirigindo-lhe diversas injúrias”, pelo que foi detido, segundo um comunicado da Polícia.