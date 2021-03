No passado dia 19 deste mês, na cidade da Figueira da Foz, no cumprimento de um mandado de detenção pela PSP, foi detida uma mulher de 30 anos para ser conduzida ao estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo.

A detida foi condenada a 7 anos de prisão efectiva, por ter sido condenada pela prática dos crimes de auxílio e associação à imigração ilegal.