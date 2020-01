Detido por furto na Figueira

Anteontem, pelas 9h, elementos afectos à Divisão Policial da Figueira da Foz, procederam à detenção de um homem de 21 anos de idade. Cerca das 7h50, o suspeito encontrava-se à frente de uma casa, no interior de uma viatura com o som do rádio muito elevado, tendo o proprietário da referida moradia a necessidade de o abordar com o intuito de que o mesmo diminuísse o volume do som, tendo este acatado.

Momentos depois, o ofendido saiu à rua para ir ao pão e, quando chegou a casa deparou-se com o suspeito no seu interior na posse de um comando de play station 4, um par de phones e dois porta jóias com diversas peças de prata no seu interior, contudo, o furto não se concretizou, dada a intervenção do queixoso, tendo o suspeito encetado a fuga.

Mais tarde, com as características do homem os agentes conseguiram intersectá-lo. Sujeito a uma revista de segurança, foi-lhe encontrada uma determinada quantia monetária que o suspeito disse ter furtado do interior de um táxi que se encontrava na via pública sem o seu condutor. “Perante os factos foi-lhe dada voz de detenção”, segundo a PSP.

Ambos os lesados exerceram o seu direito de queixa.