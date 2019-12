Depressão Fabien chega depois da Elsa, tempo melhora no Domingo

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21h00 de Sábado e as 12h00 de Domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima, informou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto do Mar e da Atmosfera alerta que durante este período as ondas poderão atingir os 15 metros de altura nestes cinco distritos.

Já a partir das 12h00 e as 24h00 de Domingo o aviso nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga baixa para laranja (o segundo mais grave), perspectivando-se que as ondas possam atingir os 12 metros.

Estes avisos do IPMA abrangem o período em que Portugal continental sofre os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien.

Os primeiros efeitos da depressão Fabien são esperados durante o dia de hoje, com períodos de chuva persistente e por vezes forte na região Centro, Alto Alentejo e no litoral entre o rio Tejo e o cabo de Sines, até ao final da madrugada; aguaceiros temporariamente intensos no Minho e Douro Litoral até ao meio da tarde; e intensificação do vento, especialmente nas regiões Norte e Centro.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o vento será forte de sudoeste, com rajadas a atingir valores de 90 km/h, em especial no litoral norte e centro, e de 130 km/h nas terras altas.

É igualmente esperada agitação marítima, sobretudo no litoral a norte do cabo Mondego, onde as ondas poderão ultrapassar os 10 metros de altura.

Segundo o IPMA, a depressão Fabien não deverá ter a mesma intensidade da depressão Elsa, que nos últimos dias provocou milhares de ocorrências e deixou pelo menos dois mortos e um desaparecido.

Logo após o sucumbir da depressão prevê-se uma melhoria significativa do estado do tempo, a partir do próximo Domingo, com diminuição muito significativa do vento e precipitação, em geral fraca, apenas nas regiões Norte e Centro, que será sob a forma de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela até ao início da manhã.

Segundo o IPMA, “até meio da tarde, o vento soprará ainda moderado a forte, até 50 km/h, nas terras altas, em especial do Norte e Centro, com rajadas até 90 km/h. Entre os dias 23 e 28, prevê-se céu pouco nublado, embora temporariamente muito nublado e com neblinas e nevoeiros matinais, que em alguns locais poderão persistir”.

Em previsão, “nos dias 26 e 27, há tendência para um aumento de nebulosidade, com eventual ocorrência de precipitação fraca, com uma probabilidade da ordem de 30%. O vento será em geral fraco. A agitação marítima será o parâmetro que se manterá elevado na costa ocidental durante um período maior, até meio da manhã de dia 23”.