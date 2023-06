Criado jardim polinizador no Parque das Abadias

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Ambiente, celebrado ontem, o Município da Figueira da Foz apresentou o novo jardim polinizador do Parque das Abadias, situado no topo norte, que representa um contributo do município para a promoção da biodiversidade.

A inauguração foi realizada com o presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, apresentando o novo espaço verde a cerca de duas centenas de crianças da Escola Básica de Viso e do Jardim de infância Conde Ferreira.

Este jardim, no qual foi colocado um painel informativo da variedade das espécies plantadas, tem como objectivo criar um ecossistema com diferentes núcleos de atracção dos insectos polinizadores, nomeadamente as abelhas, contribuindo para a conservação da natureza e biodiversidade.