Cerca de 400 crianças passaram Dia da Criança em espaços culturais municipais

No dia 1 de Junho, cerca de 400 crianças, professores e pais, participaram nas diferentes actividades promovidas pelo município, em alguns dos seus equipamentos culturais, no âmbito do Dia Mundial da Criança.

Crianças das várias escolas do concelho assistiram à apresentação de teatro de sombras e visitaram a sala de arqueologia do Museu Municipal Santos Rocha, visitaram os bastidores do Centro de Artes e Espectáculos e participaram em jogos tradicionais. Passaram ainda pelo Coreto do Jardim Municipal numa oficina de dança e movimento com a bailarina Roysel e assistiram ainda, no Auditório Madalena Biscaia Perdigão, à peça “A Árvore Generosa”, encenada por alunos do 11.º D1 do Curso Técnico de Animação Socio Cultural da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado.