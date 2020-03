Covid-19: Medidas preventivas entram em vigor amanhã na Figueira da Foz

Numa reunião realizada ontem na CIM Região de Coimbra, com o objectivo de uniformizar alguns procedimentos de resposta ao Covid-19, ficou acordado tomar várias recomendações e medidas, que deverão vigorar até 15 de Abril, podendo ser reavaliadas a qualquer altura tendo em atenção a alteração superveniente das circunstâncias, segundo informação prestada pelo Município da Figueira da Foz.

A reunião contou com a presença do CODIS do Distrito de Coimbra, Carlos Luís, e do Dr. João Pimentel da Administração Regional de Saúde, e após a avaliação de risco da situação, foram averiguadas as seguintes medidas, para diminuir o risco de infecção e contágio:

Restringir o acesso às piscinas municipais, com excepção dos praticantes profissionais;

• Encerrar os equipamentos municipais, tais como pavilhões, campos de treino (apenas poderão decorrer actividades lectivas autorizadas pelas direcções de Agrupamentos de Escolas e escolas não agrupadas do Concelho), Bibliotecas, Museus, Posto de Turismo, entre outros, após análise casuística;

• Suspender a realização de eventos em equipamentos municipais, nomeadamente nos auditórios;

• Suspender a realização de feiras cuja abrangência não seja estritamente de cariz local;

• Proceder à avaliação casuística da suspensão / restrição da realização de mercados;

• Realizar acções de sensibilização e esclarecimento para as IPSS e Associações com a presença dos delegados de saúde;

• Incentivar a utilização das plataformas online, ou outros meios não presenciais, para contactar com os serviços municipais;

• Proceder ao registo de todos os cidadãos que contactem presencialmente com os serviços públicos de responsabilidade da Câmara Municipal;

• Sensibilizar as juntas de freguesia para incentivar formas alternativas ao atendimento presencial;

• Proceder ao encerramento do parque municipal de campismo, excepto o restaurante e o ginásio;

• Minimizar o licenciamento de eventos em espaços públicos.

• Proibir a cedência de autocarros municipais para fins não lectivos.