Tendo o Prof. Carlos Gonçalves como Coordenador, o Corpo Técnico da Formação foi renovado, contando quatro treinadores de nível 3 (o mais elevado) e dois de nível 2, com os nomes indicados na foto.

A secretaria do Ginásio Clube Figueirense já se encontra a aceitar as inscrições para as aulas de formação, dos 4 aos 18 anos, com início dos treinos marcado para dia 5 de Setembro.