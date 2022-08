Ciclismo condiciona trânsito

No próximo dia 29 de Agosto acontece, na Figueira da Foz, o prólogo/conta relógio individual do 31.º Grande Prémio de Ciclismo, do Jornal de Notícias.

A prova que conta com a presença de 126 atletas de 9 equipas profissionais e 6 amadoras (nacionais), bem como três equipas da Galiza, tem início ao meio-dia, na Praia de Quiaios, local de onde sairão individualmente os atletas minuto a minuto, em conta relógio, com a duração prevista de 2h15.

Segundo a PSP, o percurso será pela inaugurada Estrada do Enforca Cães (refira-se que apesar de ser permitida excepcionalmente o acesso ao público a este local, não são permitidos a presença de quaisquer veículos), entrando no entroncamento dessa estrada com a Estrada Florestal da Serra da Boa Viagem, atravessando toda a marginal oceânica, até à meta na avenida Saraiva de Carvalho, em frente à Câmara Municipal.

Serão assim efectuados cortes gerais de trânsito no percurso da EN 109-8, com trânsito cortado entre as 11 e as 15 horas.

Estrada Florestal junto ao Abrigo da Montanha; entroncamento da Estrada Florestal da Serra da Boa viagem com a estrada do Enforca cães;

Cabo Mondego; avenida D. João Alves (sentido poente/ nascente);Tamargueira; avenida Infante D. Pedro; rotunda dos Pescadores; avenida do Brasil (sentido poente /nascente), rotunda da Ponte do Galante; avenida 25 de Abril; avenida de Espanha; rotunda Nelson Mandela; avenida Foz do Mondego e avenida Saraiva de Carvalho, até às bombas da BP.

A PSP alerta os cidadãos condutores “que serão colocados antecipadamente pela organização da prova e autarquia avisos ao longo do percurso para alertar para o não estacionamento nos locais onde passa a prova, nomeadamente:

Parques da Avenidas D. João Alves (lado mar);

Tamargueira; Infante D. Pedro (Muralhas de Buarcos),

Parque da JF de Buarcos (junto restaurante Plataforma);

Avenida do Brasil (lado mar);

Avenida 25 Abril (lado mar);

Parque das Gaivotas;

Parque da Praça do Forte;

Avenida Foz do Mondego parque do lado Marina);

Parque da Praça da Europa).

Todos os veículos que estejam estacionados nestes parques após o início do policiamento apenas poderão ser retirados do local após as 15 horas.

Como alternativa à circulação no sentido Figueira da Foz, Buarcos /Cabo Mondego, “aconselha-se o trânsito pelas rodovias urbanas. (avenidas Amália Rodrigues, Mário Soares, Álvaro Cunhal e Rua D. Maria). A Policia de Segurança Pública aconselha todas as pessoas que circulem neste locais, a cumprirem escrupulosamente as indicações da sinalética implementada (grades, fitas policiais, desvios e demais sinalética implementada), bem como determinações dadas pelos agentes de autoridade presentes nos locais para sua segurança e dos atletas participantes no evento desportivo”.