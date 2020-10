Conselho Municipal de Turismo tomou posse

O Conselho Municipal de Turismo da Figueira da Foz (CMTFF) tem por “objectivo promover a participação e envolvimento dos sectores público e privado, sociedade civil, movimento associativo e stakeholders, nas políticas turísticas do concelho, numa perspetiva de desenvolvimento turístico, tendo como base o desenvolvimento sustentável, que vise o aumento da competitividade e da oferta, que promova a atractividade do Concelho da Figueira da Foz, segundo apurou O Figueirense.

Ontem tomou posse este órgão, numa cerimónia realizada no CAE e presidida pelo presidente autarquia, Carlos Monteiro.

Integram o CMTFF, “órgão consultivo e de estudo, a nível municipal, no domínio das políticas do turismo de âmbito concelhio”, o presidente do município e representantes do Turismo do Centro de Portugal, Associação Comercial e Industrial, Sociedade Figueira Praia, Porto da Figueira da Foz; ainda um representante das agências de viagem, Associação Figueira com Sabor a Mar, Associação das Colectividades, Agrupamentos de Escolas e Escola não agrupada; Escola Profissional local e um elemento da Assembleia Municipal.