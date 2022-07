Comissão de Coordenação do Centro promove catalisador regional de inovação

Potenciar os recursos existentes no domínio da inovação nas várias sub-regiões da região Centro é um dos objectivos do Catalisador Regional de Inovação (CR Inove), hoje anunciado, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Outro objectivo do CR Inove passa por melhorar a interacção dos produtores de conhecimento e tecnologia com os seus potenciais utilizadores, sejam estes empresas, entidades da administração pública ou do terceiro sector, ou seja, iniciativas de utilidade pública desenvolvidas por organismos privados de economia social e solidária.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a CCDRC explicou que “irá promover um processo estruturado de cooperação entre as comunidades intermunicipais, as entidades do Sistema Regional de Inovação e as associações empresariais”. Para tal, continuou, serão feitas parcerias “com as oito sub-regiões da Região Centro, através de protocolos de cooperação”.