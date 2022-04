Comemorações do 25 de Abril no CAE

As comemorações do 25 de Abril no município da Figueira da Foz, na próxima segunda-feira, contam com a participação do coronel Carlos Cachulo e Costa, na sessão solene que vai decorrer no Centro de Artes e Espectáculos (CAE).

Segundo a autarquia figueirense, as cerimónias têm início pelas 9h30, com o hastear da bandeira, ao som do hino nacional, tocado pela Filarmónica da Sociedade Musical Recreativa, Instrutiva e Beneficente Santanense.

A sessão solene está agendada para as 10 horas, com intervenções políticas dos presidentes da Assembleia e da Câmara municipais e representantes da Associação 25 de Abril e dos partidos com representação nos órgãos autárquicos, além do coronel Carlos Cachulo e Costa.

O programa inclui ainda, às 17h30, o concerto Canções de Abril, organizado pela Casa do Pessoal do Hospital Distrital da Figueira da Foz.