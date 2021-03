Coimbra quer estender mais 18 quilómetros de ciclovia pela margem direita do Mondego

O município de Coimbra anunciou hoje a construção de mais 18 quilómetros de ciclovia pela margem direita do rio Mondego, ligando várias povoações ao longo da Estrada Nacional 111 à rede já existente de 20 quilómetros.

A proposta de traçado da nova ciclovia vai ser analisada e votada na reunião do executivo municipal de segunda-feira.

“Esta nova via vai ligar-se aos restantes 20 quilómetros de ciclovia já existentes que vão do Açude-Ponte até ao Vale das Flores e à Portela e aos 11 quilómetros que estão previstos serem executados do Açude-Ponte até ao concelho de Montemor-o-Velho, pela margem esquerda junto à estrada do Campo, onde se irá ligar ao restante percurso ciclável até à costa atlântica na Figueira da Foz”, explica a autarquia, em comunicado.

Segundo o comunicado, dentro em breve o município de Coimbra vai passar a ter 40 quilómetros de ciclovias totalmente interligadas entre si, sendo possível aceder da zona periurbana à urbana e aos principais locais de destino da cidade, onde se incluem hospitais, faculdades, escolas, centros de comércio e serviços e equipamentos desportivos.

Trata-se de um investimento global superior a 2,2 milhões de euros, que permite a ligação de polos importantes da cidade, como estabelecimentos de ensino e investigação, de saúde e zonas comerciais.