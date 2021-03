A Concelhia da Figueira da Foz do PS aprovou ontem, com 45 votos a favor e dois contra, Carlos Monteiro como cabeça de lista do partido à Câmara.

Em declarações ao diário As Beiras, que avançou a notícia, o candidato adiantou que o seu programa eleitoral terá como objectivos principais captar novos residentes para o concelho, através da ampliação da Zona Industrial, e aumentar a qualidade de vida dos figueirenses.