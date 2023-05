O Clube de Automóveis Antigos da Figueira da Foz vai promover uma exposição de miniaturas no centro comercial Foz Plaza (segundo piso) até dia 22 de Maio. Adicionalmente, o tradicional encontro mensal do clube será realizado no próximo domingo.

O encontro terá lugar no Meeting Point (Praça Luís de Albuquerque), entre as 10 e as 13 horas, onde haverá também uma demonstração de carros de rally e hovercraft telecomandados.