CAE recebe Convenção Internacional dos Enfermeiros

Nos dias 10 e 11 de Maio, em antecipação ao Dia Internacional do Enfermeiro, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai acolher a II Convenção Internacional de Enfermeiros, sob o tema “O Futuro é Saúde”, em que serão debatidos os desafios da Enfermagem em Portugal e no Mundo.

A sessão de abertura, pelas 11 horas do dia 10 de Maio, conta com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, e do Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santa Lopes.

O evento irá abordar diversos temas envolventes deste sector de saúde, analisando os principais desafios no contexto actual e o papel dos profissionais de enfermagem.