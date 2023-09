Foi ontem realizada a primeira edição do Classic Masters da Figueira da Foz, com desfiles de carros clássicos, demonstrações de perícia e “drifts” na Avenida Saraiva de Carvalho, que atraiu centenas pessoas para assistir ao evento. No final do dia houve ainda uma sessão de autógrafos com Joaquim Santos, ex-piloto de renome nacional.

Esta a iniciativa foi promovida pelo Clube de Automóveis Antigos da Figueira da Foz (CAAFF), com o apoio do Município da Figueira da Foz.