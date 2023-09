Câmara da Figueira da Foz comemora 100 anos de Mário Soares

O próximo dia 7 de Dezembro vai assinalar o arranque das comemorações do centenário do nascimento de Mário Soares, com um programa que se irá estender ao longo do ano de 2024, estando previstos colóquios, concertos, exposições de pintura e fotografia, ciclos de cinema, poesia e outros eventos culturais, evocativos da vida e obra do ex-Presidente da República e da sua mulher, Maria Barroso.

Segundo informações que Pedro Santana Lopes declarou ao jornal Expresso, a iniciativa contará com a “participação de uma extensa e ambiciosa lista de convidados, que culminaria com a presença de Felipe González, António Guterres, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa.”