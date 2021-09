CDU quer acabar com privatização da água para reduzir factura na Figueira da Foz

O candidato da CDU à presidência da Câmara da Figueira da Foz nas eleições autárquicas de domingo disse que quer acabar com a privatização dos serviços de água e saneamento para reduzir a factura cobrada aos consumidores no concelho.

“Defendemos a reversão do serviço da água para a esfera pública, porque a água é um bem público e não pode ser gerido por privados com o objectivo do lucro”, afirmou Bernardo Reis à agência Lusa.

Com o fim da privatização dos serviços de água e saneamento à Águas da Figueira, o candidato comunista tem como principal objectivo acabar com a “factura exagerada com taxas e tachinhas associadas, quando algumas pessoas nem saneamento têm”, e conseguir “o abaixamento dos preços exorbitantes com a prestação desses serviços”.

Se for eleito, pretende estudar os prazos da concessão e os encargos com o fim dela “para tentar negociar a reversão” e, em última instância, “recorrer aos meios litigiosos” com o mesmo objectivo.

Segundo a CDU, o fim da privatização dos dois serviços poderá representar uma poupança para os consumidores e para a autarquia, indicando que esta paga o dobro da receita (600 mil euros) que recebe pelos serviços (300 mil euros).

Com essa poupança, defendeu, o município poderia investir no sentido de resolver “os problemas da rede”, quando “nem o saneamento está completo”.