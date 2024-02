No sábado passado decorreu o último jogo da primeira fase do Campeonato Nacional de Basquetebol para a equipa sénior do Ginásio, ao enfrentar em casa a equipa Olivais ABTF Betão, vencendo por 102/70.

Ao ganhar este derby distrital, o Casino Ginásio assegurou a primeira posição nesta fase do Campeonato, com 15 victórias e uma derrota.

O Casino Ginásio retoma os jogos dia 25/02 na Fase de Promoção Norte, frente ao CD Póvoa Sub 23.