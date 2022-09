“Casa Aberta” no Posto de Vacinação do Quartel

O Centro de Vacinação Covid-19, em funcionamento no Quartel da GNR, já se encontra de volta ao activo sob o regime de “Casa Aberta”. Com esta modalidade activada, é recomendado que as pessoas sem agendamento prévio retirem senha digital, através do link: https://covid19.min-saude.pt/casa-aberta/

A modalidade “Casa Aberta” é disponibilizada para:

Vacinação primária para utentes com idade superior ou igual a 12 anos;

Reforços para utentes entre os 18 e os 59 anos;

Reforço Sazonal de Outono para grupos profissionais prioritários, como bombeiros e alunos em estágio clínico.