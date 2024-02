A autarquia da Figueira da Foz optou por adiar o corso carnavalesco agendado para hoje, devido às condições meteorológicas adversas, indicando que a nova data será no dia 17 de Fevereiro, pelas 14h30, contando com a participação dos Jardins de Infância e Escolas Básicas participantes no Carnaval Infantil, Escolas de Samba e Grupos Alegóricos.