Candidaturas para o PRR prevêem investimento de 7,4 ME em unidades de saúde da Figueira da Foz

O Município da Figueira da Foz avançou que estão a ser tratadas as candidaturas ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a construção e requalificação de extensões de saúde no concelho da Figueira da Foz, prevendo-se que serão investidos 7,4 milhões de euros, no total.

De acordo com as informações recolhidas pelo Diário As Beiras, os planos apresentados designam que serão criadas novas extensões de saúde nas freguesias de Tavarede, Paião, São Pedro e Bom Sucesso, enquanto que o restante investimento servirá para a requalificação das unidades de saúde já existentes em Buarcos, São Julião, Quiaios, Santana, Maiorca, Vila Verde e a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados.