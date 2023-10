Estão abertas as inscrições para a conferência nacional sobre energia sustentável e clima nos municípios, do projecto europeu OwnYourSECAP.

A iniciativa vai decorrer na quarta-feira, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz.

O evento é da responsabilidade do Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) da Universidade de Coimbra e conta com o apoio do município da Figueira da Foz.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do ‘link’ https://bit.ly/46j1uv5.