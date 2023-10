Apresentação do livro juvenil “O Gato malhado da Casa Grande dos Caracóis”

Neste sábado, pelas 21h30, a sala de leitura da Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás recebe a sessão de apresentação do último livro juvenil de Maria Luisete Baptista, o conto “O gato malhado da casa Grande dos caracóis”, uma obra onde a “narradora deixa em aberto toda a envolvência mágica da leitura do conto para que cada leitor possa ir criando possíveis desenrolares da mesma, alvitrando cada um o seu diferente fim da estória!”.

Dirigida ao público em geral e com entrada livre, contudo, sujeita à lotação da sala, a sessão contará com a presença da autora e do editor Rui Grácio.