Campeonato do Mundo de F1 em Motonáutica está quase

A Figueira da Foz vai receber, pela primeira vez, entre os dias 25 e 28 deste mês, a prova final do Campeonato do Mundo F1 de Motonáutica. A foz do rio Mondego será o palco privilegiado para a velocidade e para o espírito competitivo dos pilotos das 10 equipas oriundas de vários continentes.

A prova foi apresentada na Quinta das Olaias. O presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes; o presidente da Federação Portuguesa de Motonáutica, Paulo Ferreira; o Presidente da Direcção do Clube Náutico da Figueira da Foz, Miguel Amaral, e o piloto português Duarte Benavente estiveram na apresentação.

Santana Lopes manifestou satisfação por acolher “um evento de grande projecção, que está de acordo com as tradições da Figueira da Foz” e que “temos de saber celebrar as coisas boas, e a vinda desta prova para a Figueira da Foz é algo muito bom, só pela projecção mediática que tem, o retorno é muito superior ao investimento feito”, disse.

Miguel Amaral, presidente do Clube Náutico local, considera que a motonáutica é uma modalidade de elite “com uma aceitação popular enorme” e que “os figueirenses têm saudades da motonáutica”. Dirigindo-se ao presidente da autarquia, saudou-o “pelo arrojo, a determinação e a vontade em querer proporcionar aos figueirenses estes espectáculos maravilhosos”.

Esta prova, que tem um custo de meio milhão de euros, será comparticipada pelo município e trará à cidade, durante uma semana, cerca de 200 pessoas (equipas, pessoal da logística) e conta com o apoio do Clube Náutico, Capitania do Porto, Administração do Porto e Federação Portuguesa de Motonáutica.