Alunos fazem intercâmbio de conhecimentos

Amanhã, segunda-feira, os alunos do curso Técnico de Turismo da Escola Profissional da Figueira da Foz irão realizar um intercâmbio com alunos do mesmo curso da Escola Profissional da Nazaré.

A actividade, segundo fonte daquele estabelecimento de ensino, “tem como objectivos permitir a todos os participantes a partilha de experiências relacionadas com a saída profissional do curso, criar redes de contactos com colegas da mesma área de formação e visitar a cidade da Nazaré, realizando um roteiro turístico criado pelos estudantes da Nazaré.

Os alunos poderão ainda usufruir de uma experiência no famoso North Canyon, com a empresa turística Atlantic Tours.