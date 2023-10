Câmara da Figueira da Foz disponível para negociar proposta de devolução do IRS

O presidente da Câmara da Figueira da Foz admitiu hoje negociar a proposta de devolução de IRS, que foi rejeitada na reunião da Assembleia Municipal de Setembro pela maioria socialista.

No início da sessão de Câmara de hoje, a vereadora socialista Diana Rodrigues disse que era importante “encontrar um consenso” para que a votação não se prolongue no tempo” e agendar a discussão para a próxima reunião.

“Sentimos que é importante evitar impasses”, salientou a autarca do PS, fazendo votos para que a taxa proposta pelos socialistas possa ser aprovada no executivo para ser submetida à Assembleia Municipal.

A maioria socialista na Assembleia Municipal da Figueira da Foz reprovou, no dia 29 de Setembro, a proposta do executivo para a devolução da variável do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).

O executivo do grupo de independentes Figueira a Primeira, que está em maioria depois de um acordo com o único vereador do PSD, tinha fixado em sessão de Câmara uma taxa de 3,5%, mantendo-se a devolução de 1,5% aos munícipes, com os votos contra dos vereadores do PS, que exigiram 2%.

A bancada socialista na Assembleia Municipal rejeitou ratificar a proposta, defendendo que a Câmara deve devolver 2% daquele imposto aos munícipes.

O presidente da Câmara, Pedro Santana Lopes, aceitou o agendamento do ponto sobre a devolução de IRS e admitiu conversar com a oposição socialista.

No entanto, aos jornalistas, o autarca disse que ajudará a um acordo se o PS apresentar também proposta para reduzir despesas, considerando ser uma “boa regra” para quem apresenta propostas para baixar receitas municipais.