CAE apresenta “Ensaio Sobre a Cegueira” da Companhia de Dança Contemporânea de Évora

No dia 12 de Novembro, pelas 21h30, a Companhia de Dança Contemporânea de Évora vai levar ao Centro de Artes e Espectáculos (CAE) o “Ensaio Sobre a Cegueira”, um espectáculo performativo com dança e música no âmbito do programa das Comemorações do Centenário do Nascimento de José Saramago.

Segundo nota descritiva do CAE, o espectáculo é inspirado pela obra do escritor português e “resulta do culminar de um percurso de experimentação coreográfica, em torno do comportamento humano em situações de crise e violência.”

A interpretação coreográfica terá lugar no palco do Grande Auditório deste espaço cultural com o preço dos bilhetes a cinco euros por pessoa, disponíveis na bilheteria do CAE e na Ticketline.