Bruno Vieira Amaral abre nova temporada das «5as de Leitura»

Depois de uma longa pausa motivada pela situação pandémica, o projecto de promoção e incentivo à leitura «5as. de Leitura» retoma as sessões presenciais, dia 18 de Novembro, no Auditório Municipal, pelas 21h30.

O convidado do primeiro encontro da 12.ª temporada das «5as de Leitura» é o escritor Bruno Vieira Amaral, que se fará acompanhar do seu editor Rui Couceiro.

Bruno Vieira Amaral virá apresentar uma obra recentemente lançada, o «Integrado Marginal– Biografia de José Cardoso Pires», que é o culminar de três anos de trabalho.

Neste livro, terceiro volume da colecção de Biografias de Grandes Figuras da Cultura Portuguesa Contemporânea, Bruno Vieira Amaral “dá a conhecer o processo de construção de um escritor“. Pela mão do autor “o leitor conhece a exigência obsessiva e quase doentia, a lentidão no processo de escrita e publicação e como isso entrava em contradição com a aspiração ao profissionalismo e com a insistência na dignificação do ofício de escritor que toda a vida José Cardoso Pires, o integrado marginal.“

A entrada na sessão será gratuita, contudo sujeita à lotação da sala e à apresentação de bilhete, que deverá ser levantado na bilheteira do Museu Municipal Santos Rocha e do Centro de Artes e Espectáculos.