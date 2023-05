Hoje, pelas 12 horas, o barco eléctrico, que tem feito travessia entre as duas margens do rio, vai ter uma cerimónia de baptismo com o nome “Calos Simão”, ex-presidente da Junta de Freguesia de São Pedro.

Esta sessão terá lugar na Estação Fluvial da Margem Sul – Cabedelo, que será seguido por um almoço volante no Porto de Pesca Artesanal da Gala.