“Bankinter mais próximo das famílias e empresas da Figueira da Foz”

Quando se estabeleceu em Portugal em 2016, o Bankinter definiu como prioridade a proximidade com os seus clientes, uma decisão estratégica que ganhou ainda mais relevância em tempos de pandemia.

O Bankinter, fundado em 1965 e que é hoje uma das instituições bancárias mais sólidas da Europa, foi um dos primeiros bancos a implementar um conjunto de medidas extraordinárias para apoiar as famílias e as empresas a mitigarem os efeitos económicos e financeiros provocados pela pandemia.

Para além do reforço imediato da capacidade de atendimento da Banca Telefónica, Digital e das equipas e meios tecnológicos, de forma a continuar a servir os clientes nas agências e, remotamente, foram implementados mecanismos de moratórias dos empréstimos, condições para isenção da cobrança de comissões, para além da adesão às linhas de financiamento específicas do Covid-19.

Neste período, foram ainda lançados diversos produtos e serviços inovadores, com destaque para a abertura de conta através de dispositivos móveis e, ainda, o canal do Bankinter no whatsapp.

“Nem no pico da pandemia, o Bankinter parou. É nestas alturas que os clientes mais precisam do nosso apoio, em termos de aconselhamento e apresentação de soluções inovadoras e flexíveis, que permitam ultrapassar uma situação tão complexa”, revela Amílcar Galhardo, director da agência do Bankinter na Figueira da Foz, que está situada na Praça 8 de Maio (também conhecida pela praça dos táxis), n.º 56.

O responsável do Bankinter, instituição que no início do ano foi eleita Melhor Banco na sua categoria pela ‘Escolha do Consumidor’, adianta que “fruto do profundo conhecimento que a equipa do Bankinter tem dos clientes figueirenses, sejam eles famílias ou empresas, os nossos gestores estão especialmente bem preparados para os apoiar na retoma e realização dos seus projectos e ambições”.

De acordo com Amílcar Galhardo, “é tempo de olhar para o futuro e dar seguimento a planos e projectos que ficaram em suspenso por causa da pandemia”.

O nosso entrevistado acrescentou que “para isso, o Bankinter disponibiliza aos seus clientes uma oferta de soluções abrangentes, que incluem desde o Crédito Habitação Taxa Fixa Bankinter – a alternativa mais competitiva do mercado que permite aos clientes fixarem a taxa do seu crédito em valores historicamente baixos -, à Conta Mais Ordenado” que, sem comissões e com uma remuneração dos depósitos de 5% no primeiro ano, foi reconhecida com o prémio ‘Cinco Estrelas’ pelo terceiro ano consecutivo.

Numa época de juros baixos nos depósitos a prazo, o Bankinter oferece aos seus clientes um portfólio de soluções de investimento diferenciadoras, beneficiando da elevada especialização dos seus Investment Advisors, dos serviços de Research e da sua Gestora de Activos, responsável pelo Bankinter 75 PPR Classe B que, com uma rentabilidade anual de 16,5%, ficou em 1.º lugar no ranking da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios em 2019.

“Na Figueira da Foz, os clientes do Bankinter são acompanhados por Gestores Premier que, com base no perfil de cada investidor, prestam um serviço de aconselhamento personalizado”, adianta. Os clientes têm também à sua disposição o Centro de Private Banking do Porto e respectivos Private Bankers que se deslocam com regularidade ao concelho.

Relativamente a Soluções de Financiamento e Soluções de Investimento dirigidas a clientes Private e Premier, o Bankinter apresenta uma proposta de valor abrangente e muito competitiva, com especial destaque para os Serviços de Gestão de Patrimónios, via mandato ou Seguro Unit Link, e para a sua gama de fundos perfilados PPR, a que acresce uma oferta superior a 800 Fundos de Investimento, de mais de 20 sociedades gestoras internacionais.

“Além disso, os nossos clientes têm acesso à plataforma Bankinter Broker, uma solução digital que permite investir em acções e ETF’s – Exchange Traded Funds, bem como aceder a informação de suporte à decisão de investimento, como notas dos analistas de Research do Bankinter, com informação de Bolsas, Moedas, Taxas de Juro e notícias da atualidade”, refere Amílcar Galhardo.

Dado o seu papel essencial na dinamização da economia e geração de emprego, as empresas figueirenses, de pequena, média ou grande dimensão, são essenciais para a recuperação económica da região e do país, razão pela qual o segmento de Clientes de Negócios é uma das áreas essenciais para o Bankinter.

Segundo Amílcar Galhardo, “a equipa do Bankinter conhece a fundo as necessidades e desafios dos empresários e gestores da Figueira da Foz, o que nos permite a apresentar um conjunto de soluções inovadoras e flexíveis, com um foco especial para setores estruturantes para a região, nomeadamente o Turismo, que tira partido de duas das maiores riquezas do concelho: a praia e o Sol”.

“Quem gere um negócio sabe que encontra no Bankinter respostas certas no tempo certo, ao nível, por exemplo, da Gestão de Tesouraria, do recurso a financiamento, nomeadamente através do novo Crédito Multilinha, que permite o acesso a diversas soluções de financiamento através de um único contrato e com um limite global de crédito, ou do novo serviço inovador de Depósito de Cheques à Distância, que possibilita ao cliente empresa efectuar o depósito de Cheques, sem necessidade de deslocações diárias à agência”, revela, referindo ainda “o apoio ao Negócio Internacional e os serviços de Banca de Investimento”.

À equipa da Figueira da Foz somam-se os serviços dos quatro Centros de Private Banking, dos dez Centros dedicados a Empresas espalhados por todo o país, dos dois Centros Corporate em Lisboa e Porto e de uma rede nacional composta por 81 agências. A nível internacional, o Bankinter está presente em Espanha, no Luxemburgo e na Irlanda.

Segundo o director da agência da Figueira, “é cada vez maior o número de clientes que escolhe o Bankinter através de recomendações de outros clientes, o que revela que a nossa proposta de valor é efectivamente reconhecida e apreciada”.