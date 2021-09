No próximo dia 2 de Outubro, pelas 17 horas, no Grande Auditório do CAE e no âmbito do primeiro centenário do Grupo Recreativo Vilaverdense, terá lugar um concerto pela banda de música da Força Aérea Portuguesa, dirigida pelo maestro-major António Rosado.

Os bilhetes são a 5 euros e poderão ser adquiridos no CAE ou no Grupo Recreativo Vilaverdense.