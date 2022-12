Baile com “A Bela Adormecida” no CAE

Neste domingo, pelas 17 horas, o Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber o bailado “A Bela Adormecida”, com a música de Tchaikovsky, coreografia de Marius Petipa e interpretado pela equipa da Classic Stage.

Nota do CAE refere que o espectáculo está dividido em três partes (1 prólogo e 2 actos), numa actuação “repleta de romantismo e marcada pelo lirismo” que representa “um grande desafio para os bailarinos”.

O palco para este evento será no Grande Auditório daquele espaço cultural, com o preço dos bilhetes a 26 (1ª Plateia) e 23 euros (2ª Plateia) por pessoa, disponíveis para venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.