A’Vós Avós regressa aos palcos

No próximo dia 20 de Junho, pelas 21h30, o Quiaios Clube recebe o musical “A’Vós Avós”.

Depois de ter estreado, no dia 15 de março, no Grande Auditório do Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz (CAE) com mais de 1500 espetadores num só dia, o musical A’Vós Avós encontra-se em digressão nacional pelos teatros e auditórios do país.

Um espetáculo de afetos e emoções, repleto de luz, música e comédia, para homenagear todos os avós.

As próximas datas são:

Teatro Cine de Gouveia (Dia dos Avós) – 26 julho

CineTeatro da Nazaré – 14 agosto.