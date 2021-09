A partir de amanhã a Figueira da Foz vai estar sob aviso amarelo na devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e trovoadas, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 9 e as 21 horas de quinta-feira, sendo que a previsão de aguaceiros mantém-se para o resto da semana, com alguma intensidade, acompanhada por trovoada e rajadas fortes.