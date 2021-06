As crianças internadas no Hospital da Figueira poderão ir para as cirurgias do bloco operatório ou exames de diagnóstico de uma forma mais divertida, a conduzir um mini-carro eléctrico Mercedes-Benz.

A iniciativa tem como principal objectivo minimizar a ansiedade das crianças internadas e ajudar a tornar divertida a chegada dos mais pequenos ao bloco operatório. O mini AMG foi oferecido pela empresa Sodicentro.