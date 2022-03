Artes do Têxtil nas Oficinas de Páscoa

O Museu Municipal Santos Rocha promove, em Abril, no âmbito das comemorações da Páscoa, duas oficinas d ‘Artes do Têxtil’ com a artesã figueirense Odete Sousa, anunciou hoje a Câmara da Figueira da Foz.

De acordo com o município, na quarta-feira, às 15 horas, “realiza-se a oficina de Páscoa em ‘patchwork’ embutido, destinada a adultos”.

No dia 9 de Abril, um sábado, “realiza-se a oficina de decoração de ovos da Páscoa, dirigida a famílias com crianças dos 4 aos 10 anos”.

As inscrições devem ser feitas em servico.educativo@cm-figfoz.pt ou 233402840.