Alunos participam em acção de limpeza na praia do Cabedelo

Hoje, dia em que arranca a 1ª Etapa de Liga Meo Surf 2022 na Praia do Cabedelo, vai ser realizada uma acção de limpeza desta praia, que irá contar com alunos de quatro escolas do município da Figueira da Foz, durante os períodos da manhã, das 9h às 10h30, e da tarde, das 15h às 16h30.

Os jovens vão ter acesso a kits de limpeza e acção de limpeza de praia, para que depois da actividade possa ser feita a contagem, tipificação e encaminhamento correcto dos resíduos recolhidos.

Esta iniciativa é promovida pelo Pingo Doce, através do seu programa Amar o Mar e enquanto parceiro de sustentabilidade desta competição.