APFF esteve presente no 3º Encontro Nacional de Remo Feminino

O 3º Encontro Nacional de Remo Feminino realizou-se recentemente, na Figueira da Foz, sendo este um evento organizado pela Federação Portuguesa de Remo em parceria com a Naval Remo que contou com a participação de cerca de 30 atletas de mais de 7 clubes nacionais, desde juvenis, juniores, seniores e veteranas.

A Administração do Porto da Figueira da Foz (APFF) esteve presente no jantar de gala através da Presidente do Conselho de Administração, Fátima Lopes Alves, onde estavam também representadas as diversas entidades apoiantes do encontro.

Estas actividades coincidiram com as comemorações do Dia da Mulher, tendo como objectivo valorizar e apelar à participação do género feminino na modalidade do Remo, no âmbito de um conjunto de iniciativas que o Núcleo de Antigos Remadores da Associação Naval 1º de Maio tem previstas para a presente época desportiva de forma a dinamizar a Modalidade do Remo ao nível do Município da Figueira da Foz e, também, nacional.