Ano lectivo no campus universitário com início antes do Natal

O início das aulas no campus da Universidade de Coimbra (UC) na Figueira da Foz, que vai funcionar na Quinta das Olaias, vai decorrer antes do início das férias do Natal, informou hoje o presidente da Câmara.

Segundo Pedro Santana Lopes, o primeiro curso do futuro polo tem como data prevista, para já, 25 de Novembro.

O autarca salientou que as obras da Universidade de Coimbra na Quinta das Olaias, para adaptação dos espaços lectivos, “estão a andar bem”.

“Esta é uma notícia relevante para o concelho da Figueira da Foz”, sublinhou o presidente da autarquia, referindo que ainda se vai realizar uma reunião entre a Câmara e a academia.

O protocolo de cooperação para a criação, instalação e funcionamento de um campus naquela cidade foi assinado em Setembro entre as duas entidades, pelo reitor Amílcar Falcão e por Pedro Santana Lopes.

O acordo estabelece os termos da cedência dos espaços e imóveis que vão albergar o campus universitário, assim como as actividades (de ensino, investigação, inovação e partilha de conhecimento) que serão desenvolvidas pela UC.

A oferta formativa completa – incluindo cursos diferenciados, nas áreas do turismo sustentável, da economia de mar e da economia circular, entre outras -, e enquadrada no projecto Living the Future Academy, ainda não foi anunciada e é da inteira responsabilidade da academia.

A UC ambiciona diplomar, em quatro anos, entre 8.000 e 12.000 pessoas no âmbito do Living the Future Academy, financiado com 16,5 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O projecto está focado na promoção de programas e cursos de formação inovadores, adaptados a diferentes segmentos da população e em coordenação com empregadores e organizações económicas, sociais, políticas e territoriais da região Centro.

Liderado pela UC, o Living the Future Academy tem como parceiros a Universidade dos Açores, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, o Instituto Politécnico de Viseu e o Politécnico da Guarda, além de 104 parceiros e nove ‘clusters’ envolvendo mais de 300 associados.