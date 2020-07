ANIMARUA – Escola de Artes do CAE tem animado as ruas da Figueira

No âmbito do projecto ANIMARUA, promovido pelo município da Figueira da Foz, a Escola de Artes do CAE tem animado as ruas da Figueira com vários momentos artísticos de qualidade.

Na criação e exibição das performances, existe a preocupação no cumprimento das normas de segurança e higiene entre artistas e público.

Guilherme de Bastos Lima, responsável pela vertente teatro, esclarece: “Numa altura em que os artistas passam grandes dificuldades e muito precisam de trabalhar, esta oportunidade do município foi a primeira pedra para a retoma gradual. A arte e os artistas ajudaram-nos a abstrair da quarenta e neste novo normal continuam (com segurança) a deixar sorrisos por debaixo das máscaras”.