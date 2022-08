Ana Raquel Andrade vai presidir ao Hospital Distrital da Figueira da Foz

A actual vogal executiva do Hospital Distrital da Figueira da Foz, Ana Raquel Andrade, vai presidir ao conselho de administração daquela unidade hospitalar, de acordo com o despacho governamental publicado hoje em Diário da República.

Licenciada em Direito, com especialização em administração hospitalar, Ana Raquel Andrade, de 40 anos, substitui Manuel Teixeira Veríssimo, que deixou a presidência em 11 de Julho por ter atingido o limite de idade para funções públicas (70 anos).

Desde 2018 que lhe estavam atribuídos os pelouros do Aprovisionamento, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Sistemas de Informação, Planeamento e Controlo de Gestão e Serviços Gerais, bem como outros de responsabilidade partilhada.

De acordo com o despacho – assinado pela ministra da Saúde e pelo secretário de Estado do Tesouro – a substituição, que implicou também a nomeação de um novo vogal executivo, destina-se a completar o mandato em curso do actual conselho de administração, que termina a 31 de Dezembro de 2023.

O documento estabelece que Diogo Luís Vieira exercerá funções como vogal executivo com o pelouro financeiro e que o cargo de director clínico, que também estava vago, será exercido pela vogal executiva Lilian Carla Campos.

A nova presidente e os restantes designados entram em funções no sábado, no dia seguinte à publicação da sua designação em Diário da República.

O despacho autoriza ainda Ana Raquel Andrade a exercer a actividade de docência em estabelecimentos de ensino superior público ou de interesse público, devendo “a acumulação de funções ser exercida em horário e de forma a não colidir com o exercício de funções enquanto presidente do conselho de administração”.

O Hospital Distrital da Figueira da Foz é uma entidade pública empresarial (EPE), que integra a rede do Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo como área de influência os concelhos da Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho e, parcialmente, os concelhos de Soure, Cantanhede, Mira e Pombal.