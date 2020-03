Alunos da Figueira Stage School passam à fase final do Dance World Cup Portugal em Roma

A Figueira Stage School escola de dança, canto e teatro, sediada na Figueira da Foz participou nas Semifinais do Dance World Cup Portugal que se realizaram, recentemente, no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira.

Representada por 53 alunos, com idades compreendidas entre os 8 e os 17 anos, a escola participou na competição com coreografias em diversas áreas, conquistando 21 prémios distribuídos pelas várias categorias do evento.

Foram atribuídas, ao todo, três medalhas de ouro para o solo song and dance – (infantil), solo jazz- (infantil) e para o grupo de show dance – (júnior); seis medalhas de prata para o grupo de sapateado (júnior), grupo de hip hop (júnior), grupo song and dance (júnior), solo jazz (júnior), grupo jazz (mini) e solo sapateado (infantil) e sete medalhas de bronze para o solo song and dance (infantil), trio sapateado (infantil) grupo sapateado (infantil), solo lyrical (júnior), solo song and dance (júnior), dueto sapateado (júnior) e grupo jazz (júnior).

Para além das medalhas, houve ainda a atribuição de cinco menções honrosas nas categorias de solo show dance (júnior), solo song and dance (júnior), dueto song and dance (júnior), solo jazz (infantil) e solo Acro (infantil).

Esta participação permite a passagem de todos estes alunos às finais que irão decorrer entre 26 de Junho e 4 de Julho, na cidade de Roma em Itália.