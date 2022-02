Águas da Figueira eleita melhor PME nos sectores água, electricidade e gás

A Águas da Figueira foi distinguida, pela revista Exame, como a melhor empresa no sectores Água, Electricidade e Gás entre as 1000 maiores Pequenas e Médias Empresas de Portugal. Entre os critérios mais relevantes para a escolha da Águas da Figueira esteve o rigor na gestão e o nível de resiliência financeira da empresa.

A Águas da Figueira recebeu esta distinção no âmbito da apresentação da 27ª edição do estudo que distingue as PME que melhor desempenho tiveram no exercício anterior, dentro do universo das 1000 maiores Pequenas e Médias Empresas nacionais, iniciativa da revista Exame, em conjunto com as empresas parceiras Informa D&B e Deloitte.