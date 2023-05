Actividades performativas e de teatro da UC chegam à Figueira da Foz

Cerca de quatro dezenas de iniciativas compõem o programa do Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis, que ao longo de um mês irá decorrer em Coimbra, estendendo-se ainda à Figueira da Foz, revelou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

“Temos os meses de Maio e Junho particularmente intensos em Coimbra, mas mesmo assim os parceiros culturais aderiram em massa a esta proposta, que nos vai permitir apresentar uma programação que não andará longe das 40 iniciativas”, anunciou o vice-reitor da Universidade de Coimbra para a Cultura, a Comunicação e a Ciência Aberta, Delfim Leão.

O 4.º Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis é organizado pela Universidade de Coimbra (UC) e vai decorrer de 15 de Maio a 15 de Junho, maioritariamente na cidade de Coimbra, levando ainda um espectáculo e algumas actividades à Figueira da Foz.

Durante a conferência de imprensa de apresentação do programa do Ciclo Mimesis, na manhã de hoje, no Colégio das Artes, em Coimbra, Delfim Leão evidenciou que estão previstos 28 eventos performativos, “com uma grande tónica no teatro”.

Terão ainda lugar outro tipo de performances, com “actividades de vários tipos e oito eventos convergentes”.

Entre os eventos convergentes destacam-se “alguns exemplos de actividades para crianças e ‘workshops’, que, de alguma maneira, permitem reflectir sobre o processo que levou precisamente à construção do espectáculo”.

De acordo com o vice-reitor da UC, o programa foi pensado para agradar a um público lato e para “reforçar a centralidade de Coimbra”.

“Vamos ter sete grupos, com sensibilidades várias, que realmente mostram a sua dinâmica na actividade artística, sobretudo, mais ligada à performance teatral”, descreveu.

Aos jornalistas o responsável disse ainda que a maioria dos espectáculos será de fruição gratuita.

O programa do Ciclo Mimesis inclui cerca de 40 actividades, entre teatro, dança, performance e actividades para crianças, subordinadas ao tema “Horizonte”, que procuram valorizar a criação e a prática artísticas, promover a investigação especializada, aprofundar a formação e qualificação na área das artes e contribuir para a diversidade e qualidade da programação cultural, ao estimular o diálogo entre a UC, a cidade, a região e o país.

Entre os destaques, figura, no dia 25 de Maio, a mostra de teatro universitário “Medeia”, levada pela Associação Cultural Thiasos ao Teatro Académico Gil Vicente.

De referir ainda a performance “Sounds of Travel”, numa organização do Centro de Investigação da Terra e do Espaço da UC (CITEUC), que marcará presença no Auditório Municipal da Figueira da Foz a 15 de Junho.